Депутат Шеремет назвал удары ВСУ по ЗАЭС попыткой шантажировать весь мир

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал удары Украины по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В разговоре с РИА Новости он назвал атаку на станцию попыткой шантажа.

По его словам, киевский режим представляет реальную угрозу для мира. Он отметил, что Владимир Зеленский «упорно рвется к ядерным объектам», чтобы угрожать и шантажировать весь мир. При этом, как полагает политик, западные страны не осознают, «кого пригрели на своей груди».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ЗАЭС вечером 11 августа. Украинские беспилотники нанесли удар по одной из двух градирен, из-за чего возник пожар. Возгорание полностью ликвидировали.