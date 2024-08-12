Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:31, 12 августа 2024Россия

В Госдуме сочли атаку на ЗАЭС попыткой шантажа

Депутат Шеремет назвал удары ВСУ по ЗАЭС попыткой шантажировать весь мир

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал удары Украины по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В разговоре с РИА Новости он назвал атаку на станцию попыткой шантажа.

По его словам, киевский режим представляет реальную угрозу для мира. Он отметил, что Владимир Зеленский «упорно рвется к ядерным объектам», чтобы угрожать и шантажировать весь мир. При этом, как полагает политик, западные страны не осознают, «кого пригрели на своей груди».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ЗАЭС вечером 11 августа. Украинские беспилотники нанесли удар по одной из двух градирен, из-за чего возник пожар. Возгорание полностью ликвидировали.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Охота была удачной». Командир «Ахмата» заявил о рекордных потерях ВСУ в Курской области

      Стали известны подробности задержания убившего россиянку украинца в Перу

      Во Франции назвали атаку на ЗАЭС «шагом в сторону кошмара»

      ФСИН проведет проверку после банкета заключенных в российской колонии

      Удар молнии привел к гибели людей в Китае

      «Ланцет» поразил кустарные РСЗО ВСУ в Курской области

      В Госдуме сочли атаку на ЗАЭС попыткой шантажа

      Выявлена связь между здоровьем органов и психикой

      В России заключенные устроили банкет с шашлыками и пиццей

      Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с «Госуслугами»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше