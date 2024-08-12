В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом проинформировал врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он призвал граждан соблюдать бдительность, добавив, что системы противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в боевую готовность для отражения возможной атаки.

Семью минутами ранее Смирнов писал об отмене ракетной опасности. Незадолго до этого стало известно об уничтожении трех ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионом.

Днем 11 августа Минобороны России рассказало о срыве попытки украинских военных прорваться в Беловский район Курской области.