В Литве возбудили дело об участии гражданина в боях на стороне России

Департамент миграции Литвы завел дело об участии гражданина в боях на стороне РФ

Департамент миграции Литвы завел дело об участии гражданина в конфликте на Украине на стороне России. Об этом сообщает LRT.

Фигурантом дела стал бывший полицейский из Каунаса Олег Самсон, принимавший участие в боях на стороне Донецкой народной республики (ДНР) с 2014 года и присоединившийся к Вооруженным силам (ВС) России. Отмечается, что это второе уголовное дело против граждан Литвы.

«После выяснения обстоятельств у Департамента миграции есть два месяца, чтобы изучить всю информацию и принять решение», — заявила глава ведомства Эвелина Гудзинаускайте. Как отмечается, Самсону грозит лишение гражданства Литвы.

Ранее издание Mirror раскрыло имена участвующих в СВО на стороне России британцев. Отмечается, что один из них уже участвовал в боях в Дебальцево на стороне ДНР в 2015 году.