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13:05, 12 августа 2024Интернет и СМИ

В Минцифры отреагировали на новую схему мошенничества с «Госуслугами»

Минцифры: применение мошеннических схем с использованием «Госключа» исключено

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Минцифры отреагировало на новую схему обмана с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». Комментарий опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.

Представители министерства заявили, что применение мошеннических схем с использованием «Госключа» исключено. Как объяснили в ведомстве, воспользоваться приложением и подписать в нем документы может только владелец подписи.

«Если кто-то говорит, что подписал важный документ с помощью вашего "Госключа", — это обман. Подделать электронную подпись в "Госключе" невозможно», — подчеркнуло Минцифры.

В ведомстве добавили, что «Госуслуги» также надежно защищены. Злоумышленники могут получить доступ к аккаунту только в том случае, если жертва сама передаст всю необходимую для входа информацию. В этой связи пользователей призвали никому не сообщать логин и пароль от учетной записи на портале.

О том, что мошенники придумали новую схему обмана с помощью «Госуслуг» и «Госключа», ранее сообщила координатор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Евгения Лазарева. По ее словам, мошенники получают доступ к личному кабинету пользователя на «Госуслугах», после чего убеждают жертву подписать доверенность в «Госключе».

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      Евгения Наумова
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