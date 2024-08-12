Украинец убил и расчленил россиянку в Перу. Она изучала ритуалы у местного шамана

В Перу задержали украинца, расчленившего россиянку

В Перу задержали гражданина Украины, убившего россиянку в оздоровительном центре Dos Mundos в городе Юримагуас в Перу.

Все произошло в четверг, 8 августа. 38-летний украинец Иван Кузьмин и 44-летняя россиянка Людмила Лазаренко находились в одной комнате. Работники центра услышали крики — мужчина запер жертву, избил ее до смерти, а после расчленил тело. Прибывшие на место полицейские обнаружили Ивана в неадекватном состоянии. При задержании он начал кричать, а затем укусил одного из сотрудников, выхватил нож и стал угрожать самоубийством. Его обезвредили и доставили в отделение. Во время обыска у него обнаружили трубку для курения наркотиков.

Людмила Лазаренко. Кадр: Telegram-канал Shot

Отмечается, что у Людмилы остались муж и двое детей. Со своим убийцей она, предварительно, была знакома.

Людмила была ученицей шамана

О Людмиле Лазаренко известно, что она из Владивостока, но последние годы постоянно жила с мужем и двумя несовершеннолетними дочерями в Таиланде. Там она открыла собственный лечебный центр.

СМИ уточняют, что женщина девять лет была ученицей шамана, а некоторое время назад познакомилась в России с Пепе Ордоньесом — основателем центра Dos Mundos, где и нашла своего убийцу. Предполагается, что в этом центре она вместе с Иваном была на ретрите.

Сообщается также, что в Перу Людмиле было интересно изучение духовных практик и ритуалов у местного шамана (вероятно, у того же Ордоньеса).

Фото: Sebastian Castaneda / Reuters

Для Кузьмина запросили девять месяцев заключения

На суде прокурор запросил для Ивана Кузьмина девять месяцев заключения на время расследования. По этому вопросу проведут слушание.

Отмечается при этом, что заседание, назначенное на 11 августа, переносили на один день, так как подозреваемый «почувствовал себя плохо».