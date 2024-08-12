В «Росатоме» оценили потенциальный вред от атак дронов ВСУ на Запорожскую АЭС

Советник гендиректора Росатома Асмолов: дроны ВСУ не смогут причинить вреда ЗАЭС

Удары с помощью дронов или артиллерийских систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) не представляют серьезной угрозы для ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил советник гендиректора компании «Росатом» Владимир Асмолов, передает «Комсомольская правда».

По его словам, подобные удары являются «достаточно неприятной вещью», однако на реакторах ЗАЭС имеется серьезная защитная оболочка, устойчивая, в частности, к атакам с беспилотников. «Там можно сделать гранатой, снарядом выщербленку какую-то — но пробить... нет, невозможно», — пояснил он.

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) дать оценку атаке украинской армии на Запорожскую АЭС. При этом он подчеркнул, что важно не останавливаться на констатации недопустимости ударов ВСУ по электростанции.