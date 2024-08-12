В Росатоме сочли атаку ВСУ на ЗАЭС ядерным терроризмом

Росатом: удар ВСУ по ЗАЭС можно оценить, как факт ядерного терроризма

Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) можно оценить, как факт ядерного терроризма. Об этом заявили в Росатоме, пишет ТАСС.

В госкорпорации указали, что под удар попало оборудование, главная задача которого заключается в охлаждении воды в режиме нормальной эксплуатации станции. «Таким образом, данное событие можно характеризовать, как факт ядерного терроризма со стороны украинских властей», — подчеркивается в заявлении.

Ранее в Росатоме рассказали, что в результате атаки на ЗАЭС была серьезно повреждена градирня. Украинские беспилотники нанесли по ней прямой удар, вследствие чего начался пожар.

Атака на ЗАЭС была совершена вечером в воскресенье, 11 августа. По данным директора по коммуникациям атомной электростанции Евгении Яшиной, все шесть блоков не работают и находятся в состоянии «холодный останов».