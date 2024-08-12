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02:22, 12 августа 2024Бывший СССР

В России оценили реакцию Украины на атаку на ЗАЭС

Ульянов: Украина как всегда обвинила в ударе по градирне ЗАЭС Россию

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отреагировал на удар по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его комментарий опубликован в Telegram-канале.

Постпред отметил, что Украина «как всегда» обвинила в атаке Россию. «По данным Киева, любимое занятие россиян — стрелять по себе», — написал он.

По словам Ульянова, «запредельный цинизм и бесстыдство» стали обычным явлением для властей Украины.

Вечером 11 августа украинский беспилотник ударил по градирне ЗАЭС, что привело к возникновению пожара на объекте охладительных систем. В Росатоме, комментируя случившееся, заявили, что эту атаку можно оценить, как факт ядерного терроризма.

На удар по атомной станции также отреагировали в МАГАТЭ. В организации пообещали позднее ознакомиться с последствиями случившегося.

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      Марина Совина
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