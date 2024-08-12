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19:14, 12 августа 2024Экономика

В России заявили об остановке вывода юаней с брокерских счетов

«БКС Мир Инвестиций» с 13 августа остановит вывод юаней с брокерских счетов

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Брокер «БКС Мир Инвестиций» заявил, что с 13 августа временно приостановит ввод и вывод юаней с брокерских счетов.

Принятое решение в БКС объяснили усложнением расчетов между участниками биржевых торгов в китайской валюте, а также увеличением времени при вводе/выводе валюты и расчетах сделок.

С указанной даты юани нельзя будет выводить на счета в банках, включая БКС Банк. «Ограничений на биржевую торговлю нет, клиентам доступна продажа юаней в случае необходимости», — уточняет брокер.

В начале июля БКС приостановил возможность покупки и продажи на бирже турецкой лиры, также объяснив ситуацию усложнением расчетов между участниками биржевых торгов. В середине того же месяца было озвучено решение об остановке вывода и ввода казахстанских тенге с брокерских счетов на счета в банках и обратно. При этом ограничений на биржевую торговлю тенге, как и в случае с юанем не вводилось — их можно конвертировать в другую доступную валюту и вывести на счет БКС банка.

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      Дмитрий Воронин
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