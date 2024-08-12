Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:18, 12 августа 2024Экономика

В российском городе произошло аварийное отключение света

В Евпатории произошло аварийное отключение в электросети

Фото: Роман Денисов / Global Look Press

В курортном городе Евпатория на западе Крыма произошло аварийное отключение электросети. Об этом сообщила пресс-служба энергетической организации полуострова ГУП РК «Крымэнергоинформ» в Telegram.

По оценкам энергетиков, на устранение аварии потребуется три часа. На месте происшествия работает аварийная бригада.

Ранее город Джанкой Республики Крым частично остался без воды из-за аварии на сетях водоснабжения.

В мае часть Евпатории осталась без электричества из-за аварии. Помимо Евпатории, аварийные отключения электричества коснулись четырех сел Ленинского района — Новоотрадного, Станционного, Верхнезаморского и Нижнезаморского. Всего из-за аварии на электросетях были обесточены 10 трансформаторных подстанций города.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Запорожская АЭС попала под удар Украины. Она впервые оказалась серьезно повреждена

      В ЕС призвали ввести санкции против израильского министра

      В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

      Нашедший на дороге Поддубного мужчина рассказал о его состоянии после ранения

      В российском городе произошло аварийное отключение света

      Литва передаст Украине дроны на пять миллионов евро

      В российской колонии наркодилеры и лидеры этнических группировок устроили банкет

      В Париже официально закрыли Олимпийские игры

      В Британии рассказали о подготовке Украины к мощному удару со стороны России

      Риту Ору сняли в откровенном бикини во время отдыха с мужем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше