В российском городе произошло аварийное отключение света

В Евпатории произошло аварийное отключение в электросети

В курортном городе Евпатория на западе Крыма произошло аварийное отключение электросети. Об этом сообщила пресс-служба энергетической организации полуострова ГУП РК «Крымэнергоинформ» в Telegram.

По оценкам энергетиков, на устранение аварии потребуется три часа. На месте происшествия работает аварийная бригада.

Ранее город Джанкой Республики Крым частично остался без воды из-за аварии на сетях водоснабжения.

В мае часть Евпатории осталась без электричества из-за аварии. Помимо Евпатории, аварийные отключения электричества коснулись четырех сел Ленинского района — Новоотрадного, Станционного, Верхнезаморского и Нижнезаморского. Всего из-за аварии на электросетях были обесточены 10 трансформаторных подстанций города.