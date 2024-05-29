В российском городе пропал свет

В Евпатории частично пропал свет из-за аварии

Часть Евпатории (Республика Крым) осталась без электричества из-за аварии. О том, что в российском городе частично пропал свет, сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

Помимо Евпатории, аварийные отключения электричества коснулись четырех сел Ленинского района — Новоотрадного, Станционного, Верхнезаморского и Нижнезаморского. Без света также остались три населенных пункта в Феодосии: поселок Орджоникидзе и села Подгорное и Южное.

Всего из-за аварии на электросетях были обесточены 10 трансформаторных подстанций города. Позднее в мэрии Евпатории заявили, что после проведения восстановительных работ свет вернули всем потребителям — сделать это удалось к 11:15 по местному времени.

Со вторника, 28 мая, в Крыму действует штормовое предупреждение. На полуострове местами ожидаются ливни, грозы и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Кроме того, в местном МЧС предупреждают, что в восточных и южных районах в ближайшие дни прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.

Двумя днями ранее стало известно, что 15 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за аварии.