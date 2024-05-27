Тысячи жителей российского города остались без света

15 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Тысячи жителей Владивостока остались без света из-за аварии. Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Отключение электроэнергии, произошедшее в понедельник, 27 мая, по причине аварии на подстанции «Загородная», затронуло более 9 улиц — Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Новожилова, Пацаева, Сахалинскую, 2-ю Строительную, 3-ю Строительную и другие. В данный момент ведутся восстановительные работы.

Прокуратура района даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей. Кроме того, ведомство проверит работу Единой диспетчерской службы после жалоб о том, что жители Владивостока не могут связаться с диспетчерами.

Ранее в мае стало известно, что в Петербурге забил гейзер высотой с пятиэтажный дом.