Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:22, 27 мая 2024Экономика

Тысячи жителей российского города остались без света

15 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Тысячи жителей Владивостока остались без света из-за аварии. Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Отключение электроэнергии, произошедшее в понедельник, 27 мая, по причине аварии на подстанции «Загородная», затронуло более 9 улиц — Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Новожилова, Пацаева, Сахалинскую, 2-ю Строительную, 3-ю Строительную и другие. В данный момент ведутся восстановительные работы.

Прокуратура района даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей. Кроме того, ведомство проверит работу Единой диспетчерской службы после жалоб о том, что жители Владивостока не могут связаться с диспетчерами.

Ранее в мае стало известно, что в Петербурге забил гейзер высотой с пятиэтажный дом.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ впервые пытались атаковать популярный российский курортный город

      Члены НАТО предъявили к генсеку одно требование по Украине

      Фитнес-эксперт дала 13 советов для получения идеального тела после 50 лет

      В ДНР рассказали о строительстве новых предприятий на месте «Азовстали»

      Танкеры «Газпрома» начали терять деньги из-за угроз атак

      Опубликован список экзотических планет

      Люксембург отказался возвращать активы Михаилу Фридману

      Израиль нанес мощный удар по Рафаху на фоне атаки ХАМАС по Тель-Авиву

      Подразделения ВСУ начали набор новобранцев в тюрьмах

      Подрезавший на машине самолет в российском аэропорту техник объяснился

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше