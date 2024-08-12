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00:16, 12 августа 2024Россия

В российском регионе объявили ракетную опасность и сообщили о работе ПВО

Врио губернатора Курской области Смирнов сообщил о работе ПВО над регионом

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Курской области работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей не подходить к окнам. Каких-либо подробностей врио главы области не сообщил.

За несколько минут до этого на территории региона была объявлена ракетная опасность. Гражданам советовали укрыться в помещениях без окон, а тем, кто находится на улице, рекомендовали зайти в ближайшее здание.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). В результате случившегося произошел пожар на объекте охладительных систем, атомная станция впервые оказалась серьезно повреждена.

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      Марина Совина
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