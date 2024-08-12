В «Ростехе» оценили трофейную технику НАТО

«Ростех» заявил об отсутствии «ноу-хау» среди трофейной техники НАТО

Первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал об отсутствии «ноу-хау» среди трофейной военной техники НАТО. Этим он поделился в разговоре с РИА Новости.

По словам собеседник агентства, подходы России и Запада к конструированию различаются, несмотря на паритет по качеству военных решений и технологий. Он отметил, что западные разработчики уделяют внимание критерию «цена — качество — эффективность», но при этом их техника дороже российской.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о получении российскими бойцами трофейного вооружения и различной техники образца НАТО при уничтожении колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он отметил, что украинские военные, вероятно, пытались организовать подвоз боеприпасов и другого вооружения для того, чтобы окончательно закрепиться на позиции.