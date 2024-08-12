В Турции предположили подготовку Украины к мирным переговорам с Россией

Озер: Киев готовит украинцев к референдуму и переговорам с Россией в декабре

Официальные власти Киева готовят украинцев к проведению референдума и мирным переговорам с Россией в декабре. Об этом заявил турецкий аналитик Энгин Озер, сообщает РИА Новости

«В последние несколько недель ясно наблюдается, как некоторые эксперты и журналисты, близкие к украинской администрации, готовят народ к референдуму и мирным переговорам. Переговоры, вероятно, начнутся в середине декабря, а в новом году будет подписано мирное соглашение или будет принято решение о заморозке конфликта», — высказал свое мнение Озер.

Также аналитик напомнил, что сам президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что «некоторые важные решения относительно войны должны приниматься народом», очевидно имея в виду проведение референдума о мирных переговорах с Россией.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что возможное приглашение России на конференцию по Украине не означает начала переговоров. При этом он отметил, что Киев на переговорах не готов к компромиссам по территориальной целостности и суверенитету.