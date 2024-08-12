Bloomberg: в 2024 году Германию ждет отсутствие экономического роста

В 2024 году Германию ждет отсутствие экономического роста. Такое развитие событий для ведущей экономики Европы предрекли аналитики Bloomberg.

По словам экономистов, промышленные проблемы страны продолжают сдерживать рост, и к наступлению лета крупнейшая экономика Европы стала замедляться. Несмотря на ранние прогнозы, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 0,2 процента, к концу года он увеличится только на 0,1 процента. Примерно таких же успехов стоит ждать и в следующем году, считают аналитики. Аналогичного мнения придерживаются и в Европейской комиссии.

Производственная база, которая ранее была ключевым фактором роста Германии, столкнулась с проблемой стагнирующего экспорта. Как показывает исследование Bloomberg Economics, остановка промышленной активности в Германии может быть вызвана структурными проблемами. В своем последнем ежемесячном отчете Бундесбанк предупреждал, что «период слабого спроса еще не полностью преодолен», а промышленная активность, вероятно, будет улучшаться медленно.

Журналисты Süddeutsche Zeitung полагают, что причиной застоя в Германии стало нежелание бизнеса инвестировать. Индекс делового климата IFO говорит о слабом развитии транспорта и логистики и указывает на сложности в строительной отрасли. Еще одной причиной стагнации названа осторожность потребителей после кризиса из-за «инфляционной памяти».

Отсутствие успехов в экономике подталкивает немецких политиков говорить о необходимости инвестировать в экономику ФРГ вместо помощи Украине. По словам члена бундестага Сары Вагенкнехт, Германия нуждается в инвестициях в гражданскую инфраструктуру государства, а не в том, чтобы все больше денег налогоплательщиков выделялось на дорогое оружие, используемое в украинском конфликте.