Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:18, 12 августа 2024Экономика

Ведущей экономике Европы предрекли остановку роста

Bloomberg: в 2024 году Германию ждет отсутствие экономического роста

Фото: Michael Kuenne / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В 2024 году Германию ждет отсутствие экономического роста. Такое развитие событий для ведущей экономики Европы предрекли аналитики Bloomberg.

По словам экономистов, промышленные проблемы страны продолжают сдерживать рост, и к наступлению лета крупнейшая экономика Европы стала замедляться. Несмотря на ранние прогнозы, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 0,2 процента, к концу года он увеличится только на 0,1 процента. Примерно таких же успехов стоит ждать и в следующем году, считают аналитики. Аналогичного мнения придерживаются и в Европейской комиссии.

Производственная база, которая ранее была ключевым фактором роста Германии, столкнулась с проблемой стагнирующего экспорта. Как показывает исследование Bloomberg Economics, остановка промышленной активности в Германии может быть вызвана структурными проблемами. В своем последнем ежемесячном отчете Бундесбанк предупреждал, что «период слабого спроса еще не полностью преодолен», а промышленная активность, вероятно, будет улучшаться медленно.

Журналисты Süddeutsche Zeitung полагают, что причиной застоя в Германии стало нежелание бизнеса инвестировать. Индекс делового климата IFO говорит о слабом развитии транспорта и логистики и указывает на сложности в строительной отрасли. Еще одной причиной стагнации названа осторожность потребителей после кризиса из-за «инфляционной памяти».

Отсутствие успехов в экономике подталкивает немецких политиков говорить о необходимости инвестировать в экономику ФРГ вместо помощи Украине. По словам члена бундестага Сары Вагенкнехт, Германия нуждается в инвестициях в гражданскую инфраструктуру государства, а не в том, чтобы все больше денег налогоплательщиков выделялось на дорогое оружие, используемое в украинском конфликте.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов назвал четыре условия, при которых Россия достигнет успеха в СВО. Что нужно сделать?

      Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

      Еврокомиссия выделила деньги на подготовку женщин-кинологов для ВСУ

      На спящих жильцов дома в российском городе рухнул потолок

      Российский каноист назвал виновного в отсутствии медалей на Олимпиаде

      Путин заявил об увеличении темпов наступления России в зоне СВО

      Путин заявил о росте числа желающих заключить контракт с Минобороны

      Лещенко заявил о мечте спеть с Бейонсе и Дуа Липой

      Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной

      Названы города России с резко подешевевшей «вторичкой»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше