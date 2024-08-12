ВСУ пытались атаковать еще один российский регион

Воронежский губернатор Гусев: силы ПВО сбили несколько украинских беспилотников

В ночь на понедельник, 12 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать еще один регион России — Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«За ночь дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников. Пострадавших и повреждений нет», — сообщил глава региона. Он также отчитался, что опасность атаки дронов в регионе отменена.

Ночью ВСУ также пытались атаковать Ростовскую область. Как отчитался глава региона Василий Голубев, силы противовоздушной обороны (ПВО) при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили четыре дрона.

Тода же украинские военные попытались нанести удар по Курской области. В небе над регионом уничтожили три ракеты ВСУ. Накануне власти Курской области предупредили жителей об угрозе атаки украинских БПЛА.