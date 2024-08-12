Заплативший Кардашьян за свидание 91-летний миллиардер ушел из жизни

Скончался 91-летний магнат Рихард Люгнер, заплативший за свидание с Кардашьян

Ушел из жизни австрийский строительный магнат Рихард Люгнер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Люгнеру был 91 год. Несмотря на многочисленные болезни, всего за два месяца до кончины он в очередной раз женился. Его шестой супругой стала 42-летняя модель Симона Рейлендер. Разница в возрасте между ними составляла 49 лет.

Миллиардер был известен тем, что ежегодно приглашал на Венский бал знаменитостей. В разные годы его гостьями были Памела Андерсон, Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян. За подобные свидания ему обычно требовалось заплатить сотни тысяч долларов.

В 1994 году Люгнер появился на балу с бывшей женой Дональда Трампа Иваной Трамп, а через год привел туда итальянскую актрису Софи Лорен. Единственной звездой, которая раз за разом отвергала его предложения, оказалась Элизабет Тейлор.

Ранее сообщалось, что австралийский миллиардер Роберт Уайт, занимающий 141-е место в стране по размерам своего состояния, тайно обручился с 38-летней Алессандрой Эдди. И Уайт, и Эдди держат помолвку в секрете.