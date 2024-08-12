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11:08, 12 августа 2024Культура

Звезда «Служебного романа» раскрыла судьбу гонорара за фильм

Актриса Немоляева заявила, что потратила гонорар за «Служебный роман» на шубу

Кадр: фильм «Служебный роман»

Народная артистка РСФСР, звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева раскрыла судьбу гонорара, который она получила за участие в легендарной картине режиссера Эльдара Рязанова. Ее цитирует Prozvezd.

По словам актрисы, они с супругом, народным артистом РСФСР Александром Лазаревым, добавили денег к полученной за съемки в картине сумме и приобрели шубу. «И я приобрела каракуль у приятельницы, так как в магазинах ничего не было. Эта шуба живет в моем гардеробе и спустя 47 лет!» — поделилась Немоляева.

Ранее Светлана Немоляева высказалась о покинувшей Россию телеведущей Татьяне Лазаревой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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      Варвара Кошечкина
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