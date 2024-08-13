Журналист Боуз заявил, что продвижение ВС России на востоке Украины ускоряется

Ирландский журналист Чей Боуз высказался об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. В соцсети X он указал, что между тем Вооруженные силы (ВС) России не замедлили продвижения на востоке Украины.

Боуз опубликовал видео из Беловского района Курской области с горящей украинской техникой. По его словам, эти кадры наглядно демонстрируют «безумие рейда» президента Украины Владимира Зеленского на Курск. «И все это в то время, как российское продвижение на востоке [Украины] ускоряется», — заявил журналист.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил ресурсы ВСУ для продолжения боев в Курской области. По его данным, Украина исчерпала возможность наращивать свои усилия.

Перед этим немецкий журналист Юлиан Репке заявил о преимуществах Российской армии перед ВСУ в Курской области. К ним Репке отнес, в частности, знание военнослужащими местности и налаженную логистику.