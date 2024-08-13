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09:47, 13 августа 2024Интернет и СМИ

В Германии заявили о преимуществах ВС России перед ВСУ в Курской области

Журналист Репке: у ВС России много преимуществ перед ВСУ в Курской области
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил о преимуществах Вооруженных сил (ВС) России перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. На эту тему он высказался на своей странице в соцсети X.

«Момент удивления прошел. Конечно же, у российских сил есть много преимуществ, когда они сражаются на российской земле», — написал Репке.

К таким преимуществам журналист из Германии отнес знание военнослужащими местности, налаженную логистику, более высокий моральный дух и более легкое определение целей для ударов. По его словам, все это играет на руку Москве.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон назвал атаку ВСУ на Курскую область бессмысленной. Он также выразил мнение, что Украина уже проиграла в данном конфликте.

Перед этим бывший посол США в России Джон Салливан выразил мнение, что Киев атакой на Курскую область перешел «красную линию». Экс-посол признался, что ждет от президента России Владимира Путина решительных действий по вытеснению ВСУ с территории страны.

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      Маргарита Щигарева
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