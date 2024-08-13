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07:32, 13 августа 2024Из жизни

Бывшая проститутка рассказала о самых постыдных желаниях клиентов

Писательница Шарлотт Шейн: мужья приходят к проституткам из-за постыдных желаний

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

В новой книге «Честная женщина» американская писательница Шарлотт Шейн рассказала, как занималась проституцией. Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам бывшей проститутки, ее женатые клиенты часто признавались, что жены по разным причинам отказываются заниматься с ними сексом. Некоторые из них лелеяли постыдные сексуальные фантазии, не находившие отклика у супруг. Другие опасались рассказывать о своих желаниях.

Одного из клиентов Шейн возбуждала мысль о том, что жена ему изменяет. Однажды это действительно случилось, однако разыгрывать такую фантазию в постели жена наотрез отказалось. В итоге он пришел к проститутке. Ему хотелось, чтобы она притворилась неверной женой, которая рассказывает ему, насколько он хуже ее любовника.

Я запомнила этого мужчину. Главным образом, потому что он был молодым и привлекательным. Из-за его большого члена было трудно говорить о его неадекватности с серьезным выражением на лице

Шарлотт Шейнбывшая проститутка

У другого клиента, работавшего авиадиспетчером, была очень сложная сексуальная фантазия. «Жене» предстояло отравить его, потом позвонить любовнику и сказать, что теперь они получат его деньги в наследство и разбогатеют. По словам Шейн, они разыграли этот сценарий, и у клиента случился оргазм, когда он упал на пол после «отравления».

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      Олег Парамонов
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