Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:34, 13 августа 2024Культура

Ченнинг Татум решил переснять «Привидение» и расстроил Деми Мур

Life&Style: Деми Мур не одобрила решение Ченнинга Татума переснять «Привидение»

Кадр: Фильм «Привидение»

Голливудский актер Ченнинг Татум захотел снять ремейк мистической драмы «Привидение» и расстроил актрису Деми Мур. Об этом пишет Life&Style.

Отмечается, что артист погрузился в работу над проектом, однако не получил поддержки от звезд оригинальной картины — Деми Мур и Вупи Голдберг. По словам инсайдера, это его сильно беспокоит.

Источник добавил, что Татум хочет сделать масштабное развлекательное кино в стиле «Супер Майка» — «веселое, дешевое и не слишком пережаренное». Несмотря на то, что Мур и Голдберг сохраняют нейтралитет в отношении ремейка, напряжение вокруг ситуации чувствуется, добавил собеседник издания. «Он сделает все, что в его силах, чтобы не проявить неуважение и не разозлить Вупи и Деми», — заключил он.

Ранее кинематографист Джеймс Кэмерон, работающий над третьим фильмом «Аватар», заявил, что выступит режиссером четвертой и пятой частей проекта.

Сюжет оригинального фильма режиссера Джерри Цукера по сценарию Брюса Джоэла Рубина разворачивается вокруг девушки по имени Молли (Деми Мур) и ее возлюбленного Сэма (Патрик Суэйзи). Призрак Сэма пытается спасти свою подругу от опасности и пользуется для этого услугами медиума (Вупи Голдберг).

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Собянин сообщил об отправке нескольких тысяч добровольцев из Москвы в зону СВО

      Школьников захотели учить экологии

      Иностранный футболист назвал самый комфортный город России

      Победившему в Каннах фильму с российскими актерами предсказали номинацию на «Оскар»

      Названы две главные ошибки в нарядах гостей на свадьбе

      Голые мужчины подрались на нудистском пляже из-за приставаний

      Европейская страна увеличила закупки газа из России в восемь раз

      Отменен приговор бывшему сотруднику ФСБ за взятку в 160 миллионов рублей

      Россиянин вывез бывшую жену в лес и приковал ее цепью к дереву

      Бывший советник Меркель признал неспособность ВСУ улучшить переговорные позиции Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше