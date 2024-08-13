Депутат Госдумы предложил запретить детское шампанское

Депутат ГД Хамзаев предложил ввести механизм запрета детского шампанского

Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал, что планирует обратиться в правительство с просьбой провести мониторинг и предложить запрета детского шампанского. По его словам, он не первый раз выступает за запрет этого напитка, пишет РИА Новости.

«Это прямая реклама алкогольных напитков в детской среде. Почему нельзя называть лимонад лимонадом? Зачем обязательно использовать слово "шампанское", которое имеет прямое отношение к определенному виду алкоголя», — подчеркнул он.

По его словам, реклама алкоголя среди детей запрещены, за это нужно штрафовать. Данная тема всегда активно обсуждается в преддверии новогодних праздников. Хамзаев считает, что основная задача — добиться того, чтобы детского шампанского не было уже в этот Новый год.

Ранее Султан Хамзаев предложил тестировать артистов на допинг перед выходом на сцену. Депутат ГД подчеркнул, что необходимо запретить звездам давать выступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Парламентарий добавил, что ответственность за появление в нетрезвом виде публичных лиц необходимо ужесточать вплоть до запрета их выступлений.