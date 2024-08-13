Дима Билан намекнул на плагиат Томом Крузом опасного трюка

Дима Билан намекнул, что Том Круз украл трюк для Олимпиады из его выступления

Певец Дима Билан в шутку обвинил актера Тома Круза в плагиате трюка во время церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Такой пост артист опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Билан выложил два видео. На первом он выполняет трюк с полетом в рамках своего шоу «The best of Bilan» 15 июня. На втором были кадры из Парижа, где похожий номер с тросами исполнил Том Круз.

«Так много вопросов! И так мало ответов!» — подписал публикацию Билан.

Том Круз исполнил опасный трюк на стадионе «Стад де Франс». Он спустился по канату с верхней части арены и забрал олимпийский флаг. После этого артист в образе агента Итана Ханта покинул стадион на мотоцикле и, согласно показанному следом ролику, передал флаг велогонщице Кейт Кортни, затем его понесли другие атлеты.