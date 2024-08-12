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09:18, 12 августа 2024Культура

Том Круз исполнил опасный трюк на закрытии Олимпиады в Париже

Актер Том Круз выступил на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Phil Noble / Reuters

Голливудский актер Том Круз выступил на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Об этом пишет РИА Новости.

Звезда франшизы «Миссия невыполнима», известный своими экстремальными трюками, спустился по канату с верхней части «Стад де Франс» и забрал олимпийский флаг. После этого артист в образе агента Итана Ханта покинул стадион на мотоцикле и, согласно показанному следом ролику, передал флаг велогонщице Кейт Кортни, затем его понесли другие атлеты.

По замыслу организаторов, Круз должен был органично связать Игры-2024 с Олимпиадой, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году. До этого он принял участие в съемках проморолика к соревнованиям 2028 года. По сюжету он путешествует со знаменем Олимпиады из Франции в США.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил о закрытии XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.

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      Варвара Кошечкина
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