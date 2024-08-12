В Париже официально закрыли Олимпийские игры

Бах объявил летние Олимпийские игры 2024 года в Париже официально закрытыми

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил о закрытии XXXIII летних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Под олимпийский гимн торжественно опустили олимпийский флаг. Он был передан мэру Лос-Анджелеса Карен Басс, где Игры пройдут в 2028 году. Также был потушен огонь Олимпиады.

Российские спортсмены пропустили церемонию закрытия. 15 отечественных атлетов были допущены Международным олимпийским комитетом до мероприятия, однако уехали из Парижа после окончания своих выступлений. Последним оставался гребец Захар Петров, однако и он покинул Олимпийскую деревню.

Церемония закрытия стартовала в 22:00 по московскому времени на стадионе «Стад де Франс».