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22:35, 11 августа 2024Спорт

Началась церемония закрытия Олимпийских игр в Париже

Началась церемония закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Reuters

В Париже началась церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Церемония стартовала в 22:00 по московскому времени на стадионе «Стад де Франс». В ходе церемонии состоятся парад спортсменов и передача олимпийского флага хозяевам следующих летних Игр. Они состоятся в 2028 году в американском Лос-Анджелесе.

Российские спортсмены пропустили церемонию закрытия. 15 отечественных атлетов были допущены Международным олимпийским комитетом до мероприятия, однако уехали из Парижа после окончания своих выступлений. Последним оставался гребец Захар Петров, однако и он покинул Олимпийскую деревню.

Первые соревнования на Олимпиаде в Париже начались 26 июля. До этого французская столица принимала Олимпийские игры в 1920-м и 1924-м.

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      Анастасия Борисова
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