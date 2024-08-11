Началась церемония закрытия Олимпийских игр в Париже

Началась церемония закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже

В Париже началась церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Церемония стартовала в 22:00 по московскому времени на стадионе «Стад де Франс». В ходе церемонии состоятся парад спортсменов и передача олимпийского флага хозяевам следующих летних Игр. Они состоятся в 2028 году в американском Лос-Анджелесе.

Российские спортсмены пропустили церемонию закрытия. 15 отечественных атлетов были допущены Международным олимпийским комитетом до мероприятия, однако уехали из Парижа после окончания своих выступлений. Последним оставался гребец Захар Петров, однако и он покинул Олимпийскую деревню.

Первые соревнования на Олимпиаде в Париже начались 26 июля. До этого французская столица принимала Олимпийские игры в 1920-м и 1924-м.