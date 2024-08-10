Российские спортсмены пропустят церемонию закрытия Олимпиады-2024 в Париже

Российские спортсмены пропустят церемонию закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

По информации источника, все российские спортсмены, участвовавшие в Играх-2024, покинули Париж. Последним оставался гребец Захар Петров, однако и он покинул Олимпийскую деревню.

Российские спортсмены также пропустили церемонию открытия Олимпийских игр — 2024. Они не смогли участвовать в параде делегаций во время мероприятия, поскольку являются индивидуальными спортсменами.

Всего в Париже выступили 15 россиян: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Анжела Бладцева (батут), Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина (все — теннис), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на байдарках и каноэ) и Евгений Сомов (плавание). Единственное серебро завоевали Шнайдер и Андреева в парном разряде.

