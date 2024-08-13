ФАС разъяснила предложение ограничить цены на электронику

ФАС: товары и условия ограничения цен на электронику определят торговые сети

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что торговые сети, поддержавшие ее ранее озвученное предложение ограничить наценки на некоторые пользующиеся спросом модели электроники и бытовой техники, сами определят позиции и уровень ограничений. Разъяснение ведомства публикует РИА Новости.

В нем говорится, что перечень товаров и условия ограничения цен и наценок торговые сети DNS, «М.Видео» и «Ситилинк» определят самостоятельно. В компаниях уже пообещали подготовить соответствующие списки.

ФАС, которая выступила с призывом об ограничении цен, напомнила, что благодаря принятым еще в 2023 году добровольным обязательствам крупных ретейлеров удалось предотвратить подорожание техники и электроники.