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13:52, 13 августа 2024Экономика

Торговые сети отозвались на идею ФАС об ограничении цен

ТАСС: ретейлеры согласились сдержать цены на некоторые виды техники

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Ретейлеры, которых Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала ограничить рост цен на некоторые виды электроники и бытовой техники, решили поддержать это предложение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на компании.

Так, «М.Видео-Эльдорадо» пообещало в ближайшее время подготовить перечень товаров, цены на которые будут зафиксированы с конца августа до конца сентября. Аналогичные списки решили подготовить в DNS и «Ситилинке».

Ранее ФАС призвала названные магазины ограничить наценки на некоторые пользующиеся спросом модели электроники и бытовой техники.

Также есть прогноз, что в середине осени в РФ начнется период скидок на компьютерную технику. Поэтому эксперты советуют не торопиться покупать ноутбук в самом начале сентября.

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