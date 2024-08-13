Торговые сети отозвались на идею ФАС об ограничении цен

ТАСС: ретейлеры согласились сдержать цены на некоторые виды техники

Ретейлеры, которых Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала ограничить рост цен на некоторые виды электроники и бытовой техники, решили поддержать это предложение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на компании.

Так, «М.Видео-Эльдорадо» пообещало в ближайшее время подготовить перечень товаров, цены на которые будут зафиксированы с конца августа до конца сентября. Аналогичные списки решили подготовить в DNS и «Ситилинке».

Ранее ФАС призвала названные магазины ограничить наценки на некоторые пользующиеся спросом модели электроники и бытовой техники.

Также есть прогноз, что в середине осени в РФ начнется период скидок на компьютерную технику. Поэтому эксперты советуют не торопиться покупать ноутбук в самом начале сентября.