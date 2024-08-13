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12:31, 13 августа 2024Экономика

Россиянам назвали подходящее для покупки нового ноутбука время

Техноблогер Wylsacom посоветовал не покупать ноутбук перед 1 сентября

Фото: freepik / Freepik

В середине осени начнутся скидки на компьютерную технику, поэтому не стоит торопиться и покупать ноутбук перед 1 сентября. Об этом заявил техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom). Его цитирует «360».

В частности, он напомнил о китайском Дне холостяков, который отмечается 11 ноября, и других крупных акциях, во время которых цены на технику падают.

«Цены будут максимально низкими перед вторым всплеском подорожания — это уже новогодние праздники», — сказал Петухов. Он полагает, что середина осени и начало зимы — оптимальное время для покупки компьютерной техники.

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Кроме того, техноблогер рассказал, что в настоящее время некоторые планшеты могут выполнять функции ноутбука. Однако стоит такая техника недешево, да и нужного программного обеспечения для нее порой нет. Поэтому лучше не пытаться заменять ноутбук планшетом.

Между тем в июле и в первую неделю августа в России на семь процентов выросли продажи ноутбуков. Оказалось, что россияне купили больше 200 тысяч единиц этой техники и потратили на это 13,2 миллиарда рублей.

По итогам первых шести месяцев 2024 года продажи ноутбуков в РФ увеличились на 29-30 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года.

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