В Китае изобрели рекордную зарядку для смартфонов

Realme представит зарядку мощностью 320 ватт, заряжающую смартфон за секунды

Китайская компания Realme изобрела технологию, которая обеспечит рекордную скорость зарядки смартфонов. На это обратило внимание издание FoneArena.

Представители фирмы рассказали, что технология будет запущена под брендом SuperSonic Charge. Она позволяет заряжать смартфоны с мощностью 320 ватт.

В компании также рассказали, что поддерживающие новый стандарт устройства смогут заряжаться с 0 до 17 процентов за 35 секунд. Емкость батарей будущих смартфонов не раскрывается. Однако в Realme отметили, что SuperSonic Charge «вместе с четырьмя другими инновациями» представят на мероприятии 14 августа.

По словам журналистов, предыдущий рекордный стандарт быстрой зарядки представила Xiaomi. В компании рассказали, что ее телефоны с поддержкой быстрой зарядки мощностью 300 ватт смогут заряжаться на 100 процентов за 5 минут.

Ранее инсайдеры рассказали, что китайская корпорация Xiaomi запланировала создание смартфонов с аккумулятором рекордной емкости. Так, Xiaomi должна выпустить телефоны с батареей емкостью 7000 миллиампер-часов с быстрой зарядкой 120 ватт.