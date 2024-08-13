Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:30, 13 августа 2024Наука и техника

В Китае изобрели рекордную зарядку для смартфонов

Realme представит зарядку мощностью 320 ватт, заряжающую смартфон за секунды

Фото: Monika Skolimowska / Globallookpress.com

Китайская компания Realme изобрела технологию, которая обеспечит рекордную скорость зарядки смартфонов. На это обратило внимание издание FoneArena.

Представители фирмы рассказали, что технология будет запущена под брендом SuperSonic Charge. Она позволяет заряжать смартфоны с мощностью 320 ватт.

В компании также рассказали, что поддерживающие новый стандарт устройства смогут заряжаться с 0 до 17 процентов за 35 секунд. Емкость батарей будущих смартфонов не раскрывается. Однако в Realme отметили, что SuperSonic Charge «вместе с четырьмя другими инновациями» представят на мероприятии 14 августа.

По словам журналистов, предыдущий рекордный стандарт быстрой зарядки представила Xiaomi. В компании рассказали, что ее телефоны с поддержкой быстрой зарядки мощностью 300 ватт смогут заряжаться на 100 процентов за 5 минут.

Ранее инсайдеры рассказали, что китайская корпорация Xiaomi запланировала создание смартфонов с аккумулятором рекордной емкости. Так, Xiaomi должна выпустить телефоны с батареей емкостью 7000 миллиампер-часов с быстрой зарядкой 120 ватт.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский впервые признал действия ВСУ в Курской области. Он поручил подготовить план для разрешения ударов по России

      В Великобритании нашли работу для экс-премьера Бориса Джонсона

      Американские сенаторы призвали НАТО принять Украину в альянс

      Захарова отреагировала на включение нацистских офицеров в список примеров для военных

      51-летнюю Хайли Клум с голой грудью сняли на отдыхе

      Взрыв и пожар произошли в российском городе

      Украине предложили нанять вышедших на пенсию американских пилотов F-16

      Лидеру «Левого фронта» продлили арест по делу об оправдании терроризма

      В США сенатор похвалил Зеленского за нападение на Курскую область

      Экс-посол США Салливан рассказал о работе в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше