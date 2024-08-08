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14:44, 8 августа 2024Наука и техника

Смартфоны Xiaomi получат рекордный аккумулятор

Xiaomi выпустит смартфон с батареей рекордной емкости 7500 миллиампер-часов

Фото: Aly Song / Reuters

Китайская корпорация Xiaomi запланировала создание смартфонов с аккумулятором рекордной емкости. Об этом сообщает издание PhoneArena.

По информации известного инсайдера Digital Chat Station, компания значительно увеличит емкость батарей своих телефонов. Также новые модели получат более быструю зарядку, с помощью которой можно будет зарядить устройство менее чем за час.

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Так, некоторые будущие девайсы выйдут с аккумулятором емкостью 7500 миллиампер-часов и получат поддержку 100 ватт, что позволит заряжать их за 63 минуты. Батарея на 7000 миллиампер-часов будет поддерживать мощность 120 ватт и заряжаться за 40 минут.

Также в разработке существуют версии аккумуляторов емкостью 6500, 6000, 5500 и 5000 миллиампер-часов. Так, телефоны с батареей на 5000 миллиампер-часов смогут заряжаться с мощностью 120 ватт всего за 18 минут. Сроки выхода смартфонов с инновационным аккумулятором не раскрываются.

Ранее специалисты издания Wccftech предсказали, что скоро на рынке появятся смартфоны с аккумулятором высокой плотности. Прорыв будет возможен благодаря использованию кремний-углеродных батарей.

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      Андрей Ставицкий
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