Android-смартфоны получат рекордный аккумулятор

Wccftech: смартфоны будут работать дольше из-за кремний-углеродного аккумулятора

В ближайшем будущем большинство смартфонов будет иметь батарею высокой плотности. Об этом сообщает издание Wccftech.

По словам журналистов, совсем скоро на рынке Android-телефонов появится тренд на тонкие устройства с рекордной автономностью. Это будет достигаться за счет использования инновационных кремний-углеродных батарей, которые имеют повышенную плотность.

В качестве примера авторы Wccftech привели OnePlus Ace 3 Pro, который представили в конце июня. Девайс получил батарею емкостью 6100 миллиампер-часов и корпус толщиной до девяти миллиметров. Компания OnePlus полагалась на технологию Glacier Battery, которая позволяет создавать тонкие кремний-углеродные аккумуляторы. Считается, что такие аппараты будут работать дольше на одном заряде, чем обычные смартфоны, которые оснащаются батареей емкостью 5000 миллиампер-часов.

Также авторы материала сослались на известного инсайдера под ником Digital Chat Station. Специалист предсказал широкое использование кремний-углеродных аккумуляторов и появление на рынке батарей емкостью до 7000 миллиампер-часов.

В конце марта на российском рынке появился Honor Magic6 Pro, который получил батарею с кремний-углеродным анодом вместо традиционного графита. Подобный смартфон дольше работает при минусовых температурах, чем аналоги.