В России заявили о разоблачении фейка о пожаре на ЗАЭС за сутки

Ульянов: фейк Украины о причинах пожара на Запорожской АЭС разоблачили за сутки

Фейковую информацию, запущенную украинской стороной о причинах пожара на Запорожской АЭС (ЗАЭС) разоблачили в течение суток. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Российский дипломат опубликовал опровержение вслед за опубликованием МАГАТЭ заявления, что на объекте специалисты организации провели осмотр после пожара на градирне станции.

«Информсводка МАГАТЭ со всей определенностью опровергла украинскую версию. В ней сообщается, что в ходе посещения пострадавшей градирни эксперты Агентства не наблюдали никаких остатков автомобильных покрышек», — добавил Ульянов.

Ранее Ульянов отреагировал на удар по Запорожской атомной электростанции и на последовавшие за этим обвинения со стороны Украины, что это дело рук России. «По данным Киева, любимое занятие россиян — стрелять по себе», — написал он, назвав эти заявления цинизмом и бесстыдством.

Согласно российской версии, вечером 11 августа украинский беспилотник ударил по градирне ЗАЭС, что привело к возникновению пожара на объекте охладительных систем. В «Росатоме» произошедшее сравнили с актом ядерного терроризма.