Раскрыта точная дата выхода GTA VI

На сайте IMDB появилась дата выхода GTA VI

В сети обнаружили точную дату выхода Grand Theft Auto VI. На это обратили внимание пользователи Reddit.

Дата выхода тайтла Rockstar появилась на странице игры, доступной на сайте IMDB — популярного сервиса кинематографа. Судя по информации, GTA VI должна выйти 27 октября 2025 года.

Посетители Reddit не смогли выяснить, каким образом модераторы проекта смогли раскрыть дату выхода игры. Некоторые комментаторы предположили, что сервис установил конкретную дату в качестве «заглушки».

«Шутки в сторону... Мне бы очень хотелось узнать дату релиза, чтобы взять недельный отпуск», — написал автор под ником JN_Polo. «Ребята, вы же знаете, что любой может редактировать IMDB», — отметил посетитель Reddit под ником Resident_Chemical132.

Пользователь под ником Drunk_Rabbit7 заметил, что Grand Theft Auto: Vice City вышла примерно в это же время — 29 октября 2002 года. В свою очередь, актуальная игра серии Grand Theft Auto V появилась 17 сентября 2013 года.

В мае американская компания Take-Two Interactive обозначила релизное окно игры Grand Theft Auto VI. В своем отчете фирма указала, что GTA VI будет доступна осенью 2025 года, но не назвала конкретную дату релиза.