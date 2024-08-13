Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:08, 13 августа 2024Наука и техника

Раскрыта точная дата выхода GTA VI

На сайте IMDB появилась дата выхода GTA VI

Изображение: Rockstar Games

В сети обнаружили точную дату выхода Grand Theft Auto VI. На это обратили внимание пользователи Reddit.

Дата выхода тайтла Rockstar появилась на странице игры, доступной на сайте IMDB — популярного сервиса кинематографа. Судя по информации, GTA VI должна выйти 27 октября 2025 года.

Посетители Reddit не смогли выяснить, каким образом модераторы проекта смогли раскрыть дату выхода игры. Некоторые комментаторы предположили, что сервис установил конкретную дату в качестве «заглушки».

«Шутки в сторону... Мне бы очень хотелось узнать дату релиза, чтобы взять недельный отпуск», — написал автор под ником JN_Polo. «Ребята, вы же знаете, что любой может редактировать IMDB», — отметил посетитель Reddit под ником Resident_Chemical132.

Пользователь под ником Drunk_Rabbit7 заметил, что Grand Theft Auto: Vice City вышла примерно в это же время — 29 октября 2002 года. В свою очередь, актуальная игра серии Grand Theft Auto V появилась 17 сентября 2013 года.

В мае американская компания Take-Two Interactive обозначила релизное окно игры Grand Theft Auto VI. В своем отчете фирма указала, что GTA VI будет доступна осенью 2025 года, но не назвала конкретную дату релиза.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Нет ничего позорнее». Командир «Ахмата» рассказал о чеченцах, сдавшихся в плен ВСУ

      В США признали невозможность запретить американцам приезжать в Россию

      Егор Крид рассказал о проблемах с психическим здоровьем

      Необычное существо из Атлантики заметили на пляже в России

      Раскрыта точная дата выхода GTA VI

      Назван самый красивый мужчина российской авиации

      Профицит внешней торговли России вырос при падении импорта

      На Украине ответили на обвинения Белоруссии

      Росту российской экономики нашли объяснение

      Путин назначил нового председателя Верховного суда Татарстана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше