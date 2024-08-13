Информацию о попавших в плен ВСУ сотрудниках ФСИН России назвали фейком

ФСИН РФ опровергла сведения о сотрудниках, попавших в плен ВСУ в Курской области

Информация о якобы попавших в плен Вооруженных сил Украины (ВСУ) сотрудниках управления ФСИН по Курской области является фейком. Об этом «Ленте.ру» сообщили во ФСИН России.

Появившиеся в интернете сведения о том, что недалеко от Льгова ВСУ якобы взяли в плен группу сотрудников российского ведомства, не соответствуют действительности, подчеркнули в службе.

13 августа Минобороны России сообщило, что российские войска во время зачистки села Озерки в Беловском районе Курской области взяли в плен шестерых военнослужащих ВСУ.

Бои в Курской области начались 6 августа. С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, ВСУ проникли в регион на 12 километров. Ширина проникновения противника, по информации Смирнова, составляет 40 километров.