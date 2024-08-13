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14:16, 13 августа 2024Россия

Шесть бойцов ВСУ взяли в плен во время зачистки населенного пункта в Курской области

Минобороны России сообщило о шестерых взятых в плен в Курской области бойцах ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские войска во время зачистки населенного пункта в Курской области взяли в плен шестерых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о селе Озерки в Беловском районе. Во время боев в населенном пункте солдаты Вооруженных сил (ВС) России уничтожили до 15 бойцов противника, а также четыре бронетранспортера «Страйкер».

Взято в плен шесть боевиков ВСУ

пресс-служба Минобороны России

Помимо этого, при помощи авиации и ракетных войск были поражены резервы Украины в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области.

Бои в Курской области начались 6 августа. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, ВСУ проникли в регион на 12 километров. При этом, по информации Смирнова, ширина проникновения противника составляет 40 километров.

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      Никита Абрамов
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