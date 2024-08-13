Кибератаку на штаб Трампа объяснили

ФБР полагает, что хакеры взломали почту близкого к штабу Трампа человека

Федеральное бюро расследований (ФБР) полагает, что хакеры устроили кибератаку с помощью взлома почты близкого к штабу кандидата в президенты США Дональда Трампа человека. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, хакеры получили доступ к почте члена Республиканской партии и помощника Трампа Роджера Стоуна. После этого неизвестные планировали взломать высокопоставленного члена штаба кандидата в президенты США, однако ФБР и Microsoft сообщили Стоуну об иностранном взломе.

Ранее сообщалось, что ФБР проводит расследование версии о кибератаке Ирана на штаб Трампа.

