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03:17, 13 августа 2024Мир

Кибератаку на штаб Трампа объяснили

ФБР полагает, что хакеры взломали почту близкого к штабу Трампа человека

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) полагает, что хакеры устроили кибератаку с помощью взлома почты близкого к штабу кандидата в президенты США Дональда Трампа человека. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, хакеры получили доступ к почте члена Республиканской партии и помощника Трампа Роджера Стоуна. После этого неизвестные планировали взломать высокопоставленного члена штаба кандидата в президенты США, однако ФБР и Microsoft сообщили Стоуну об иностранном взломе.

Ранее сообщалось, что ФБР проводит расследование версии о кибератаке Ирана на штаб Трампа.

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      Евгений Силаев
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