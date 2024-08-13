На Украине заочно осудили журналиста Красовского

Суд на Украине заочно приговорил журналиста Красовского к пяти годам тюрьмы

На Украине заочно осудили известного российского журналиста, бывшего директора вещания русскоязычного канала Russia Today (RT) Антона Красовского. Об этом сообщается на сайте офиса генпрокурора Украины.

Суд на Украине признал Красовского виновным по части 2 статьи 442 УК Украины («Публичные призывы к геноциду»). «Прокуроры доказали, что в 2022 году осужденный в одном из эфиров своей авторской программы публично призвал топить и сжигать украинских детей. Этот сюжет вошел в телевыпуски Russia Today», — говорится в заявлении.

В феврале 2023 года украинский суд уже признал Красовского виновным в публичных призывах к геноциду и насильственному изменению или свержению конституционного строя. Экс-сотрудник RT получил максимально возможное наказание по этим статьям — пять лет тюрьмы с конфискацией имущества. Отмечается, что по совокупности приговоров суд сейчас назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы на пять лет с конфискацией имущества.

В октябре 2022 года в эфире программы «Антонимы» на канале RT Красовский резко высказался об украинских детях. «А топить таких надо было. Топить этих детей. (...) Раз сказал, что москали оккупировали [Украину], сразу бросаешь его в реку с бурным течением», — заявил он. Позднее главный редактор канала Маргарита Симоньян сообщила о приостановке сотрудничества RT с журналистом. Через некоторое время Красовский извинился за свои слова о детях и признался, что ему «по-настоящему неловко».