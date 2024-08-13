Мужчина и его сын нашли в горах сундук с двумя миллионами рублей

KTVX: в США мужчина с сыном нашли клад в месте из зашифрованного стихотворения

В американском штате Юта закончилась ежегодная охота за сокровищами. Об этом сообщает KTVX.

Каждый год организаторы охоты прячут клад и публикуют подсказки, помогающие его найти. В этом году место, где спрятали сундук, было зашифровано в стихотворении на испанском языке. Позднее было продемонстрировано еще несколько подсказок, в том числе фотография сундука, стоящего возле валуна в горах.

Победителем стал кладоискатель Деймон Джонсон и его сын Тай. По словам мужчины, все стало ясно, когда он увидел последнюю серию подсказок. В тот же день он и Тай отправились в горы недалеко от города Плезант-Гроув и нашли тот самый валун. Вживую он выглядел иначе, чем на фото, но возле него действительно оказался сундук с призом, составляющим 25 тысяч долларов (более двух миллионов рублей).

Джонсон уже решил, как потратит деньги. Он планирует доучиться в университете и расплатиться с долгами, а остаток отложить на образование для детей.

Ранее похожую охоту на сокровища устроил американский миллионер Форрест Фенн. В 2010 году он объявил, что спрятал в Скалистых горах ларец с сокровищами. Координаты клада были зашифрованы в стихах, которые приводятся в книге Фенна «Страсть погони». Сокровища пытались найти тысячи кладоискателей, не менее пяти из них погибли во время поисков.