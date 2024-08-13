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12:32, 13 августа 2024Спорт

На российском ТВ покажут Паралимпийские игры в Париже

Телеканал «Матч ТВ» покажет Паралимпийские игры-2024 в Париже

Фото: Arturo Holmes / Getty Images

Телеканал «Матч ТВ» покажет соревнования с участием российских спортсменов на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте канала.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин подчеркнул, что сборная России едет на соревнования фактически основным составом. «С большой гордостью покажем выступления наших ребят. В Париже будут работать несколько наших съемочных групп», — заявил Тащин.

Российские телеканалы впервые за 40 лет не показывали прошедшие в Париже Олимпийские игры. Отмечалось, что решение связано с тем, что отечественные спортсмены смогут выступить на соревнованиях лишь в нейтральном статусе.

Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября. Россияне допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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