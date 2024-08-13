На Западе заявили о сохранении транзита газа через Украину после атаки на Курскую область

Bloomberg: Украина и РФ сохранят транзит газа, несмотря на бои в Курской области

Украина и Россия сохранят транзит российского газа в Европу через украинскую территорию, несмотря на атаку ВСУ в Курской области. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Вблизи главного трансграничного транзитного пункта, газотранспортной станции «Суджа», продолжаются боевые действия.

Издание указало, что «Газпром» также продолжает подачу газа на стабильном уровне от 37 до 40 миллионов кубометров в сутки. 9 августа в «Газпроме» объявили об увеличении суточных поставок газа для Европы с использованием украинского транзита на 3 процента, до 38,5 миллиона кубометров.

В статье отмечается, что и у России, и у Украины есть финансовый стимул продолжать транзит топлива в Европу, которая остается одним из крупнейших потребителей российского трубопроводного газа. В 2021 году прокачка через украинскую территорию принесла Киеву около миллиарда долларов, указало агентство.

Один из собеседников Bloomberg отметил, что любое случайное повреждение ключевой инфраструктуры газоприемной станции «Суджа» может остановить транзит.

Ранее стало известно, что европейские цены на топливо резко выросли в связи с боевыми действиями вблизи станции «Суджа» в Курской области.

