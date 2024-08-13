Под Москвой у годовалого ребенка остановилось сердце из-за цветка с куста

В Одинцово скончался годовалый ребенок, пожевав цветок с куста

В подмосковном Одинцово у годовалого ребенка остановилось сердце после того, как он пожевал цветок с куста. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации, девочка гуляла с родителями в деревне Липки. Она решила пожевать цветок с куста, после чего начала задыхаться. Мать и отец девочки вызвали скорую помощь и до приезда врачей пытались вызвать у дочери рвоту.

Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти ребенка — у него остановилось сердце. Предварительно, у годовалой девочки не было никаких хронических заболеваний и аллергии. Ее родители работают в сфере маркетинга. Обстоятельства случившегося устанавливают следователи.

Ранее на Урале пятилетняя девочка съела бледную поганку и лишилась одного органа. После отравления родители девочки обратились к врачам — у нее отказала печень.