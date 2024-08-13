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11:14, 13 августа 2024Россия

Под Москвой у годовалого ребенка остановилось сердце из-за цветка с куста

В Одинцово скончался годовалый ребенок, пожевав цветок с куста

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В подмосковном Одинцово у годовалого ребенка остановилось сердце после того, как он пожевал цветок с куста. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации, девочка гуляла с родителями в деревне Липки. Она решила пожевать цветок с куста, после чего начала задыхаться. Мать и отец девочки вызвали скорую помощь и до приезда врачей пытались вызвать у дочери рвоту.

Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти ребенка — у него остановилось сердце. Предварительно, у годовалой девочки не было никаких хронических заболеваний и аллергии. Ее родители работают в сфере маркетинга. Обстоятельства случившегося устанавливают следователи.

Ранее на Урале пятилетняя девочка съела бледную поганку и лишилась одного органа. После отравления родители девочки обратились к врачам — у нее отказала печень.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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