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14:29, 13 августа 2024Силовые структуры

Приговор угрожавшему ребенку в шапке с Z россиянину признан законным

Суд оставил в силе приговор уральцу за угрозы ребенку в шапке с символом Z

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Свердловский областной суд признал законным приговор местному жителю Александру Неустроеву, угрожавшему ребенку в шапке с символом Z. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По итогам рассмотрения апелляционных жалоб защиты осужденного и прокуратуры суд не нашел нарушений в приговоре и оставил его без изменений.

10 июня Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал уральца виновным в хулиганстве по отношению к 12-летнему сыну участника специальной военной операции. Неустроева отправили в колонию-поселения на три года.

По данным следствия, 21 апреля мужчина в грубой форме отчитал подростка и обозвал его из-за знака Z на шапке. Родители ребенка написали заявление в полицию и попросили возбудить дело о дискредитации армии.

Позже Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следователя прекратил уголовное дело в отношении Неустроева и назначил ему судебный штраф в размере семи тысяч рублей, но прокуратура обжаловала это решение. По итогам пересмотра суд приговорил мужчину к реальному сроку.

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      Любовь Ширижик
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