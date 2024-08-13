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18:29, 13 августа 2024Интернет и СМИ

В Курской области пропала член Союза журналистов России

Член Союза журналистов России Инна Демьяненко пропала в Судже

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Журналистка Инна Демьяненко пропала в Судже Курской области. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, Демьяненко перестала выходить на связь с 5 августа. Телефон журналистки недоступен. О ее местонахождении ничего не известно. Также на звонки и сообщения не отвечает ее сестра.

Демьяненко работает заместителем главного редактора газеты «Суджанские вести». Более 25 лет она является членом Союза журналистов России.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ начали штурм государственной границы, в результате зайдя на территорию России. Согласно последним официальным данным, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

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      Евгения Наумова
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