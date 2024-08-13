Кенгуру объявили в розыск после побега из тюрьмы с сообщником

В Чехии кенгуру сбежал из тюрьмы и был объявлен в розыск

В Чехии два кенгуру совершили побег из тюрьмы, один из них все еще находится в розыске. Об этом сообщает TVP World.

В субботу, 10 августа, внезапно пропали два кенгуру, живущих при тюрьме в Йирице, городке под Прагой. Как выяснилось позже, животные сделали подкоп. Один из беглецов вскоре вернулся, а его сообщника до сих пор не могут найти. В итоге животное объявили в розыск.

Сотрудница тюрьмы Маркета Прунерова призвала местных жителей не приближаться к сбежавшему кенгуру, так как животное представляет опасность. Вместо этого, по ее словам, заметившему беглеца стоит связаться с полицией.

Помимо кенгуру, в тюрьме живут другие животные, в том числе кролики, ламы и петухи. Сотрудники тюрьмы поощряют заключенных, срок которых подходит к концу, осваивать навыки фермерства и животноводства. Также общение с животными считается полезным для ментального здоровья лишенных свободы.

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