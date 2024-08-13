Россиянка отдохнула на популярном курорте Турции и описала его фразой «никогда не вернусь»

Российская туристка отдохнула на популярном курорте Турции и описала поездку фразой «больше никогда не вернусь». Об этом она рассказала в материале для портала «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам автора публикации по имени Виктория, она и ее парень забронировали трехзвездочный отель Antalya Dream Hotel в Анталье. Проблемы начались сразу после приземления в курортной стране — трансфер опоздал на полтора часа и никто из администрации гостиницы за это не извинился. Кроме того, номера отличались от того, что было на картинках на сайте отеля.

«Во-первых, наш номер был очень маленьким, хотя на фото казалось иначе. Во-вторых, унитаз был в желтых разводах, мы брезговали им пользоваться. На стене в душе "красовался" длинный волос. Да и в целом номер не выглядел опрятно и чисто», — описала Виктория.

Персонал гостиницы не заботился о своих гостях и уборку проводилась редко, добавила она. Также россиянка пожаловалась на скудные завтраки, состоящие из яиц, кусочков твердого сыра, колбасы, огурцов и чая.

«Пляж располагался в 20 минутах от нашего отеля, хотя на сайте уверяли, что дорога займет максимум 10 минут. Он был обычным: чистым, с большим количеством шезлонгов», — заключила автор.

Ранее другая россиянка отдохнула в четырехзвездочном отеле Турции и пожаловалась на грязь и отсутствие хорошей еды. По словам туристки, при заселении в гостиницу в Белеке она «впала в шок и ужас».