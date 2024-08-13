Российские военные взяли в плен солдата ВСУ при помощи дрона

Российские военные взяли в плен солдата ВСУ, сдавшегося при виде дрона

Военные Вооруженных сил (ВС) России группировки «Запад» при помощи дрона вывели украинского военнослужащего к своим позициям на купянском участке фронта и взяли его в плен. Об этом сообщил оператор беспилотника группировки группы «Контора» 1-й гвардейской танковой армии с позывным Рудик, передает РИА Новости.

Украинца засекли в поле, после чего к нему подлетели дроны-камикадзе. Однако солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) поднял руки, показывая, что сдается. После этого российские военные проводили его квадрокоптером Mavic к своим позициям.

Ранее стало известно, что в России покажут дрон «Привет-82МК2» с функцией взлета по приборам. Он может взлететь без включенной камеры по отображаемым показаниям приборов.

До этого маленький дрон Джокер «взял в плен» целую роту ВСУ. 60 солдат были вынуждены сдаться в плен, увидев массовое применение беспилотников-камикадзе.